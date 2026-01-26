Автомобиль взорвался во время движения на российской дороге

Автомобиль Renault взорвался во время движения на дороге в Старой Руссе

Автомобиль Renault взорвался во время движения на дороге в Старой Руссе Новгородской области. Происшествие на российской трассе попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах виден взрыв. Затем машину охватывает огнем. Водители объезжают машину.

Как утверждает Baza, водитель заметил возгорание, находясь около перекрестка, и выбежал из салона, чтобы потушить огонь. Однако пламя быстро распространилось и раздался взрыв.

По предварительным данным, в результате пожара взорвался газовый баллон. Никто не пострадал.

До этого сообщалось, что автомобиль бывшего вице-президента «Росгосстраха» Игоря Мировского сгорел в центре Москвы.

Сам топ-менеджер не пострадал. Предварительной причиной инцидента с машиной называют замыкание проводки.