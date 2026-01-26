Реклама

10:07, 26 января 2026Силовые структуры

Бизнесмен похитил десятки миллионов на газификации российского города

В Чите суд приговорил бизнесмена за махинации на 49 млн при газификации города
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Читы приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима бывшего генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова за махинации на 49 миллионов рублей при газификации города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Неверов свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. С бизнесмена и его сообщника взыскали всю сумму причиненного ущерба. При этом арест на имущество предпринимателя сохраняется до возмещения им ущерба.

По версии следствия, в 2023 году, узнав о выделении субсидии в 700 миллионов рублей на перевод частных домов Читы с угля на газ, Неверов создал организованную группу. С июня по август 2023 года участники группы заключали фиктивные договоры и выдавали подставные беспроцентные займы, похитив таким образом 49 миллионов рублей бюджетных средств.

Ранее в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи края Алексея Головинкина. Именно он не обеспечил финансовый контроль за субсидией в 700 миллионов рублей, выделенной на перевод частных домовладений Читы с угля на газ.

