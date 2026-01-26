Реклама

Бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром

ТАСС: Бойцы «Азова» ВСУ сдались в плен вместе с командиром под Димитровом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Бойцы батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен под Димитровом (украинское название — Мирноград) вместе с темнокожим командиром Даниэлем. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместе с группой сдался и их командир — темнокожий боевик по имени Даниэль», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе боев у Димитрова было окружено порядка пяти групп бойцов ВСУ, из них остальные четыре — уничтожены.

Ранее стало известно, что ВСУ начали сосредотачивать подразделения бригады «Азов» на правом берегу Днепра на запорожском направлении, о чем сообщили двое пленных. Там же применяются подразделения теробороны.

