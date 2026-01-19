ВСУ сосредотачивают подразделения «Азова» и ГУР на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сосредотачивать подразделения бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на запорожском направлении. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«На правом берегу Днепра применяются подразделения теробороны, также были пленены двое военнослужащих, и исходя из допроса было выявлено, что также здесь стоит "Азов"», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, на левом фланге в составе ВСУ сражаются бойцы из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Также на нем сосредоточены военнослужащие из элитных частей украинской армии.

Ранее пленный боец ВСУ Павел Гейко рассказал о больших потерях на передовой. Говоря о данной проблеме, он не смог сдержать слез.