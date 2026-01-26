Бывший моряк продал грязные носки и за неделю заработал три миллиона рублей

В Великобритании бывший моряк стал продавать грязные носки за тысячи фунтов

Бывший моряк Королевского флота Великобритании рассказал, что зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю (три миллиона рублей) на продаже грязных носков. Об этом сообщает издание Daily Star.

Зак Блэкман служил во флоте с 18 лет. Он рассчитывал сделать карьеру, но спустя три года его выгнали за съемку порно. После этого он сосредоточился на изготовлении контента для фетишистов и добился впечатляющих успехов. Прибыльнее всего оказались фотографии ног. «Я был в шоке, что это такой большой рынок», — признался он в интервью британскому телешоу This Morning.

По словам Блэкмана, некоторые клиенты платят до полутора тысяч фунтов стерлингов за пару грязных носков. Однажды ему удалось продать за несколько сотен фунтов 30-секундное видео, в котором он просто снимает носки. «Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что во Франции продали на аукционе грязный носок американского поп-исполнителя Майкла Джексона. Его стоимость составила 7,6 тысячи евро (680 тысяч рублей).