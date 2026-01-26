Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:56, 26 января 2026Экономика

Российской кризисной отрасли пообещали новые проблемы

«Ъ»: Падение производства стали в России ускорится в 2026 году из-за Индии и КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Металлургическая отрасль в России в текущем году столкнется с новым падением производства и усилением кризиса из-за низкого уровня мировых цен и высокой ключевой ставки. Об этом со ссылкой на данные World Steel Association и оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

В целом в 2025 году выпуск стали сократили большинство крупнейших мировых производителей, а совокупный объем упал на два процента. В России, идущей на пятом месте, производство снизилось на 4,5 процента, до 67,8 миллиона тонн. Эта оценка близка к данным корпорации «Чермет», которая ранее сообщила о выпуске 67,4 миллиона тонн стали в стране по итогам года.

Китайские предприятия сократили производство стали на 4,4 процента, до 960,8 миллиона тонн, но этого мало для стабилизации мировых цен. Индия, напротив, увеличила выпуск на 10,4 процента, до 154,9 миллиона тонн.

Материалы по теме:
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026

Аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко полагает, что в Китае в текущем году динамика замедлится. Базовый сценарий предполагает падение производства на 2-4 процента, до 930-940 миллионов тонн, а то время как в Индии рост при отсутствии сильных экономических шоков составит 6-7 процентов в год.

В России, полагает эксперт по горно-металлургической отрасли Института экономики роста имени Столыпина Павел Гамов, в 2026 году производств стали упадет на пять процентов. По его словам, текущий уровень ключевой ставки недостаточен для оживления инвестиций, рост экономики будет находиться на околонулевом уровне, а повышения мировых цен до уровня, при котором экспорт позволит наращивать выпуск, ожидать не приходится из-за перепроизводства.

В декабре ассоциация «Русская сталь» обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой снизить давление на отрасль, поскольку та сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории и ожидать скорого исправления ситуации нельзя из-за комплексного характера проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok