Экономика
08:42, 13 января 2026Экономика

Выпуск стали в России упал

«Ъ»: Выпуск стали и чугуна в России в прошлом году упал на 4,6 и 1,4 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2025 года выпуск стали в России упал на 4,6 процента, до 67,4 миллиона тонн, а чугуна — на 1,4 процента, до 50,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на предварительные данные корпорации «Чермет» пишет «Коммерсантъ».

Отдельно в декабре производство чугуна осталось на уровне прошлого года, а стали — снизилось на 2,5 процента. Общий результат оказался лучше, чем предполагали самые пессимистичные прогнозы. Отдельные эксперты не исключали падения даже на десять процентов в случае со сталью.

Выпуск готового проката за год упал на 4,4 процента, до 59,1 миллиона тонн, а сильнее всего провалилось производство стальных труб — на 20 процентов, до 10 миллионов тонн.

Аналитики не ожидают роста рынка в текущем году, однако, подчеркнул начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, и падение объемов выплавки чугуна и стали в первом полугодии вряд ли возможно из-за технических ограничений.

Мешают нарастить производство слабый спрос на внутреннем рынке и низкие цены на ключевых направлениях экспорта. Так, активные поставки из Китая не позволяют российским металлургам надеяться на повышение стоимости продукции. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев предположил, что заметить рост внутреннего спроса можно будет только при снижении ключевой ставки до 12 процентов, однако он лично не ожидает такого смягчения до конца года.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что улучшения на сталелитейном рынке можно ожидать только к концу текущего года, но пока что предпосылок к этому нет. Международная конъюнктура остается непростой, а положение подрядных организаций в России ухудшается.

В декабрьском прогнозе НКР говорилось, что на восстановление производства стали до уровня 2021 года может уйти от пяти до семи лет, поскольку санкционное давление и глобальная экономическая неопределенность сохранятся. О затяжном характере кризиса в отрасли говорилось и в обращении ассоциации «Русская сталь», направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову месяцем ранее.

