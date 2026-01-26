Реклама

69-я параллель
15:58, 26 января 202669-я параллель

Новые детские культурные центры появятся в домах культуры Забайкалья

В Забайкалье на два детских культурных центра выделено по 3,8 млн рублей
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В 2026 году в двух домах культуры Забайкальского края откроются детские культурно-просветительские центры. Создание таких пространств в Кыринском и Карымском округах стало возможным благодаря национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Учебно-методическом центре культуры и народного творчества региона.

Центры появятся на базе домов культуры в селе Кыра и поселке Карымское. На оснащение каждого учреждения из федерального бюджета будет выделено по 3,8 миллиона рублей. В этих многофункциональных пространствах дети вместе с родителями смогут заниматься на мастер-классах, слушать лекции, а также проводить мини-выставки и кинопоказы.

Помимо этого, в следующем году детские культурно-просветительские центры будут созданы еще на трех площадках региона. Новые пространства появятся в Читинской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара, Забайкальском краевом краеведческом музее и Нерчинской центральной районной библиотеке.

До 2030 года в России в рамках нацпроекта планируется открыть полторы тысячи подобных центров на базе учреждений культуры по всей стране.

