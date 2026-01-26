Повреждение внутренних органов у Марии Ароновой прокомментировали

Директор Марии Ароновой назвала фейком слухи об ухудшении здоровья артистки

Директор актрисы Марии Ароновой Наталья Дмитрюкова прокомментировала информацию о том, что у артистки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Ее слова передает портал «Абзац».

Дмитрюкова заверила, что подобная информация недостоверна, а сама народная артистка России только вчера приехала с гастролей и сегодня снова появится на сцене.

«Это все ложь, фейк. Только что откатали четыре города, семь спектаклей. Были полные залы, Мария Валерьевна была на сцене. Сегодня у нас спектакль, завтра еще два спектакля», — заявила представительница актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, что у обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов. Состояние здоровья Ароновой якобы усугубляется сахарным диабетом второй степени.