Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков

Мясников: Алкоголь во время приема антибиотиков может вызвать многодневную рвоту

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» объяснил, почему запрещено пить алкоголь во время приема антибиотиков. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что отказаться от спиртного во время курса антибиотиков нужно по двум причинам. Первая, по его словам, заключается в том, что алкоголь может снизить эффективность препаратов, которые призваны бороться с инфекциями.

Кроме того, добавил Мясников, если человек будет совмещать прием антибиотиков со спиртным, то это может вызвать сильную тошноту. «Неукротимая многодневная рвота. Если вы принимаете цефалоспорины либо метронидазол, вы натыкаетесь на эту реакцию. Помимо того, что они перестают работать», — предостерег специалист.

Ранее аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала о неожиданном негативном последствии приема антибиотиков. Она предупредила, что из-за этих препаратов у человека может развиться аллергия.