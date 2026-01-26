Две россиянки случайно попали на военную базу США и оказались под угрозой тюрьмы

Shot: Двух туристок из России арестовали на базе США Camp Pendleton

Две туристки из России случайно попали на военный объект в США и оказались под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянки Кристина и Наташа родом из Самары путешествовали по Штатам на машине и свернули с трассы в Сан-Диего, чтобы отыскать закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу морской пехоты Camp Pendleton. Девушек арестовали на стоянке с боевой техникой.

На данный момент путешественницы около трех суток находятся под стражей в Америке, за ошибку в маршруте им грозит до полугода лишения свободы. Друзья туристок организовали сбор денег, чтобы нанять юристов и освободить девушек.

Уточняется, что отдыхающие, посетившие Соединенные Штаты, регулярно «сворачивают не туда» из-за навигационной системы и попадают на территорию военных. Причина этому пропускной пункт, который находится дальше въезда на объект.

Ранее россиянка описала магазин в США фразой «зашла за носками, а там крокодилы». По словам туристки некоторые магазины в Штатах являются музеями и «Диснейлендами для взрослых».

