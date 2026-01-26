Франция выступила против закупки Украиной британских ракет

The Telegraph: Франция выступила против закупки Украиной британских Storm Shadow

Франция выступила против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку британских ракет Storm Shadow, сообщает газета The Telegraph.

Коалиция из 11 стран Евросоюза выступила с инициативой смягчить действующие ограничения, чтобы позволить Украине направить выделенные кредитные средства на приобретение британского вооружения.

Согласно документам, Министерство обороны Украины оценивает общую потребность в зарубежной военной технике в 24 миллиарда евро. Среди приоритетных закупок — американские системы ПВО Patriot и ракеты класса PAC-3.

В декабре прошлого года концерн «Калашников» рассказал, что комплексы «Тор-М2» за время специальной военной операции уничтожили сотни различных целей, включая ракеты систем HIMARS, управляемые бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.