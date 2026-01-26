Реклама

Франция выступила против закупки Украиной британских ракет

The Telegraph: Франция выступила против закупки Украиной британских Storm Shadow
Марина Совина
Фото: Dan Kitwood / Reuters

Франция выступила против попыток позволить Украине использовать выданный Евросоюзом кредит на закупку британских ракет Storm Shadow, сообщает газета The Telegraph.

Коалиция из 11 стран Евросоюза выступила с инициативой смягчить действующие ограничения, чтобы позволить Украине направить выделенные кредитные средства на приобретение британского вооружения.

Согласно документам, Министерство обороны Украины оценивает общую потребность в зарубежной военной технике в 24 миллиарда евро. Среди приоритетных закупок — американские системы ПВО Patriot и ракеты класса PAC-3.

В декабре прошлого года концерн «Калашников» рассказал, что комплексы «Тор-М2» за время специальной военной операции уничтожили сотни различных целей, включая ракеты систем HIMARS, управляемые бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

