Людей с постоянно холодными ногами предупредили о проблемах со здоровьем

Подолог Видаль назвал причиной постоянно холодных ног нарушение кровообращения

Подолог Ману Видаль заявил, что вечно холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Его слова передает издание El Economista.

Первой причиной постоянно холодных ног у людей Видаль назвал вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Свой вклад вносят и тесные носки и обувь. Спровоцировать подобную проблему, по словам врача, может и нарушение кровообращения вследствие таких сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертония, гиперхолестеринемия и атеросклероз. Также постоянно холодные конечности могут быть следствием малоподвижного образа жизни.

Еще одной причиной Видаль назвал психические расстройства, тревожность и хронический стресс. Наконец, по его словам, важно обратить внимание и на щитовидную железу, так как одним из симптомов ее плохого функционирования как раз являются холодные ноги.

Ранее ревматолог Наталия Фомичева предупредила о вреде малоподвижного образа жизни. По ее словам, люди, которые игнорируют активность, могут столкнуться с остеопорозом.