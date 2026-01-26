Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 26 января 2026Забота о себе

Людей с постоянно холодными ногами предупредили о проблемах со здоровьем

Подолог Видаль назвал причиной постоянно холодных ног нарушение кровообращения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Подолог Ману Видаль заявил, что вечно холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Его слова передает издание El Economista.

Первой причиной постоянно холодных ног у людей Видаль назвал вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Свой вклад вносят и тесные носки и обувь. Спровоцировать подобную проблему, по словам врача, может и нарушение кровообращения вследствие таких сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертония, гиперхолестеринемия и атеросклероз. Также постоянно холодные конечности могут быть следствием малоподвижного образа жизни.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Еще одной причиной Видаль назвал психические расстройства, тревожность и хронический стресс. Наконец, по его словам, важно обратить внимание и на щитовидную железу, так как одним из симптомов ее плохого функционирования как раз являются холодные ноги.

Ранее ревматолог Наталия Фомичева предупредила о вреде малоподвижного образа жизни. По ее словам, люди, которые игнорируют активность, могут столкнуться с остеопорозом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok