Людей с постоянно холодными ногами предупредили о проблемах со здоровьем

Подолог Ману Видаль заявил, что вечно холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Его слова передает издание El Economista.
Первой причиной постоянно холодных ног у людей Видаль назвал вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Свой вклад вносят и тесные носки и обувь. Спровоцировать подобную проблему, по словам врача, может и нарушение кровообращения вследствие таких сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертония, гиперхолестеринемия и атеросклероз. Также постоянно холодные конечности могут быть следствием малоподвижного образа жизни.
Еще одной причиной Видаль назвал психические расстройства, тревожность и хронический стресс. Наконец, по его словам, важно обратить внимание и на щитовидную железу, так как одним из симптомов ее плохого функционирования как раз являются холодные ноги.
Ранее ревматолог Наталия Фомичева предупредила о вреде малоподвижного образа жизни. По ее словам, люди, которые игнорируют активность, могут столкнуться с остеопорозом.