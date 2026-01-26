Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой

Медведев заявил, что провел много переговоров с Обамой при работе над ДСНВ

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как будучи российским президентом был глубоко вовлечен в переговорный процесс, связанный с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом он рассказал в беседе с «Коммерантом».

Чиновник подчеркнул, что в связи с этим провел большое количество телефонных разговоров со своим американском коллегой Бараком Обамой.

Медведев рассказал, что в одном из разговоров с иронией сослался на известную поговорку: «Когда хочешь сделать что-то по-настоящему хорошо, приходится делать это самому».

До этого зампред Совбеза напомнил, что, несмотря на приостановку ДСНВ, Россия и США заявили о намерениях придерживаться основных ограничений до конца действия соглашения.