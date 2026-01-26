Медведев объяснил приостановку Россией участия в ДСНВ

Медведев: Россия была вынуждена приостановить ДСНВ в 2023 году

Россия в 2023 году была вынуждена приостановить участие в американо-российском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) из-за безответственного подхода администрации бывшего президента США Джо Байдена к соглашению. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

«При этом были и негативные моменты. Российская сторона имела ряд претензий к американской в связи с конкретными положениями договора. Также имели место деструктивные шаги администрации Байдена. Они шли вразрез с основополагающими принципами и пониманиями, заложенными в преамбулу ДСНВ», — объяснил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что, несмотря на приостановку ДСНВ, Россия и США заявили о намерениях придерживаться основных ограничений до конца действия соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет», — сказал американский лидер.