Экономика
19:37, 26 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о разнообразной неделе

Вильфанд: Москву ожидает переменчивая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На текущей неделе Москву ожидает переменчивая погода. О разнообразии жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Tsargrad.tv.

По словам метеоролога, причиной сильных морозов, которые наблюдаются в Москве, стал восточно-сибирский антициклон. Однако вечером в понедельник, 26 января, его начнет вытеснять циклоническая ложбина низкого давления, на фоне чего на смену холодам придут теплые воздушные потоки с юга. Уже к среде температура вырастет до минус 4 — минус 6 градусов.

«Погода в течение этой недели будет, я бы сказал, разнообразная. Очень разнообразная», — заключил Вильфанд. Он добавил, что вместе с потеплением в столичный регион придут обильные снегопады.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Москву накроет метель. Согласно прогнозам, сугробы могут вырасти до 50 сантиметров.

