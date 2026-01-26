Синоптик Позднякова: Москву накроет метель

На текущей неделе москвичей ожидают морозы, сильные снегопады и метель. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

По словам синоптика, в ночь на вторник, 27 января, температура в Москве составит до минус 10 — минус 12 градусов, а днем — 4-6 градусов ниже нуля. В ночь на среду метель местами сохранится, однако ветер начнет утихать. В среду также ожидается температура до минус 6 градусов и менее интенсивные осадки днем.

К концу рабочей недели погода в столице резко изменится. Осадки ослабнут, вместе с этим значительно похолодает. «Уже в ночь на пятницу температура в Москве понизится до 10-15 градусов мороза, и днем она останется в этих же пределах. Аналогичная погода сохранится в субботу как в дневные, так и в ночные часы», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что за ближайшие двое суток сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров.