Москвичей предупредили о резких перепадах давления из-за снегопадов

Синоптик Леус: Снегопады в Москве вызовут скачки давления

На фоне обильных снегопадов в Москве, которые ожидаются на текущей неделе, ожидаются скачки давления. Об этом предупредил главный специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в беседе с «Радио 1».

«Резкие перепады давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил синоптик. Он добавил, что снег продолжит беспрерывно идти в московском регионе с ночи понедельника, 26 января, до четверга, 29 января.

Ранее сообщалось, что за ближайшие двое суток сугробы в Москве могут вырасти до 50 сантиметров. Пик осадков ожидается в среду, 28 января. При этом вместе с приходом снегопадов в столице значительно потеплеет.