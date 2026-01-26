Мужчина со смертельным видом рака рассказал о единственном симптоме болезни

Mirror: Боль в спине оказалась симптомом рака поджелудочной железы у британца

Житель Великобритании, у которого диагностировали смертельный вид рака, рассказал о единственном и при этом совершенно безобидном симптоме заболевания. Историю 46-летнего штукатура Криса Кука опубликовало издание Daily Mirror.

Кук уверяет, что до недавнего времени не подозревал о болезни. По словам мужчины, единственным симптомом рака поджелудочной железы была слабая боль в спине, которую он игнорировал несколько месяцев, поскольку списывал ее на возраст и мышечное напряжение.

Однако в январе 2026 года боль в верхней правой части спины внезапно стала невыносимой, и британца доставили в больницу. Там у него обнаружили коллапс правого легкого, множественные тромбы у сердца, а также опухоль в поджелудочной железе. Новообразование оказалось злокачественным и успело распространиться на другие органы.

Узнав о диагнозе, мужчина женился на девушке, с которой встречался последние годы. Они обвенчались прямо в больничной палате, а на следующий день Куку сообщили, что метастазы распространились и на печень, что резко снизило его шансы на выздоровление. Теперь врачи дают ему максимум год жизни.

