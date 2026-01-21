Реклама

15:34, 21 января 2026Забота о себе

Боль в шее после бокала вина оказалась симптомом смертельной болезни у женщины

Daily Mail: Боль в шее после бокала вина оказалась симптомом лимфомы у британки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

28-летняя британка Холли Терсбай стала жаловаться на боль за ухом и в шее после рождения второго сына в декабре 2024 года и оказалась смертельно больна. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

По словам Терсбай, дискомфортные ощущения возникали у нее после пары бокалов вина, выпитых за едой. «После светлого пива все было нормально, но вино причиняло сильную боль», — вспоминает она. Среди других появившихся у нее симптомов также были зуд и мучительная усталость, но их женщина списывала на необходимость ухаживать за двумя маленькими сыновьями. В январе 2025 года она впервые обратилась с этой проблемой к терапевту, но тот списал зуд на гормональные изменения. Однако в июле того же года Терсбай нашла у себя опухоль на шее.

После компьютерной томографии и биопсии врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — одну из разновидностей рака крови. Онколог объяснил женщине, что боль в шее после употребления вина, скорее всего, была связана с кислотностью алкоголя — как выяснилось, это известная особенность лимфомы Ходжкина. В ноябре британка начала первый курс химиотерапии.

Ранее 37-летняя американка Меган Кемпф рассказала о неочевидном симптоме, который стал признаком неизлечимой болезни у ее девятилетней дочери Поппи. По словам Кемпф, впервые она забеспокоилась о здоровье дочери, когда ей исполнилось три года, — ее навыки рисования резко ухудшились.

