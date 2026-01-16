Реклама

10:35, 16 января 2026Забота о себе

Тревожность перед сном оказалась признаком неизлечимой болезни у девятилетней девочки

Daily Mail: Апноэ оказалось признаком детской деменции у девятилетней американки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volurol / Shutterstock / Fotodom

37-летняя американка Меган Кемпф рассказала о неочевидном симптоме, который стал признаком неизлечимой болезни у ее девятилетней дочери Поппи. Историю женщины опубликовало издание Daily Mail.

По словам Кемпф, впервые она забеспокоилась о здоровье дочери, когда ей исполнилось три года, — ее навыки рисования резко ухудшились. Уже в школе у девочки диагностировали легкую степень умственной отсталости, но родители были уверены, что проблема серьезнее. Вскоре у Поппи появилась тревожность перед сном. Выяснилось, что у нее развилось апноэ — прерывание дыхания во сне.

Видя обеспокоенность матери, невролог направил семью к генетику. Исследование ДНК Поппи показало положительный результат на синдром Санфилиппо типа В — редкий вид детской деменции. Генетический тест сделали и двухлетнему сыну Кемпф, Оливеру, и его результат также оказался положительным. «Нам сказали, что большинство детей с синдромом Санфилиппо типа В не доживают до 19 лет, и что врачи ничего не могут сделать. Поппи девять лет, она уже прожила половину этого срока. Нам дали клинические рекомендации, сказали что мы будем претендовать на участие в специальной медицинской программе и посоветовали как можно лучше провести время с нашими детьми», — рассказала женщина.

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.

