09:53, 26 января 2026Авто

На российском авторынке разглядели тревожный сигнал

«Автостат»: Продажи новых машин в России упали на 19 % в середине января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

По итогам второй рабочей недели 2026 года (с 12 по 16 января) суммарные объемы продаж новых автомобилей в России просели на 19 процентов в сравнении с показателем за первую. О тревожном сигнале для внутреннего рынка в своем Telegram-канале заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 18,2 тысячи новых легковушек, уточнил он. Достигнутый результат оказался на 11 процентов ниже в сравнении с показателем за четвертую неделю декабря прошлого года, констатировал Целиков.

В середине января в минус ушли все ключевые сегменты российского авторынка. Так, продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в недельном выражении сократились на 13 процентов (до чуть более 1,2 тысячи штук), а грузовиков — на 3 процента (до менее чем 900 единиц). В сравнении с четвертой неделей прошлого года показатели сократились на 24,5 и 45 процентов соответственно, резюмировал Целиков.

На динамику продаж машин в России продолжает оказывать влияние ряд факторов. К числу основных причин негативной тенденции аналитики относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автозаймов для значительной части населения, общее подорожание автомобилей и регулярное повышение утильсбора.

В сложившихся условиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого восстановления реализации машин на внутреннем рынке не приходится. В лучшем случае, пояснил он, это произойдет не раньше весны 2026-го. Первые же несколько месяцев нынешнего года, по его словам, уйдут на адаптацию к новым реалиям.

