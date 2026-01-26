Реклама

На Украине мобилизовали мужчину прямо из туалета

В Полтаве сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину из туалета на АЗС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Полтаве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) выбили дверь и силой мобилизовали мужчину прямо из туалета на автозаправочной станции. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Сообщается, что мужчина бежал от сотрудников ТЦК и спрятался в уборной. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, но военкомы тянули их за руки, и все попытки женщин помочь мужчине не увенчались успехом.

Ранее в Одессе собака сумела спасти своего хозяина от принудительной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования. Мужчина гулял с четвероногим другом, а когда его схватили, он начал оказывать сопротивление и пес покусал военкомов.

