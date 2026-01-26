Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 26 января 2026Силовые структуры

Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

В Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 30, 281 («Подготовка к диверсии») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2024 года искавший работу мужчина в одном из мессенджеров получил предложение о работе. Он должен был поджечь металлические шкафы с оборудованием, установленные вдоль железной дороги, которые обеспечивают безопасное движение поездов.

15 марта он облил релейный шкаф жидкостью для розжига, но не поджог испугавшись прохожих. Спустя несколько дней он повторил попытку и уничтожил оборудование. Свои действия злоумышленник снимал на видео, а затем отправил куратору. За это задание ему заплатили 33 тысячи рублей. Второй шкаф он поджог 27 июня того же года и получил 35 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ установили местоположение подсудимого и задержали его. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россияне массово заинтересовались зимним отдыхом в Африке

    Министр обороны Германии ответил на слова Зеленского о Европе

    В Госдуме отреагировали на присвоение России второго места по военной мощи

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok