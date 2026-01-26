Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

В Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование

В Краснодарском крае мужчина получил 12 лет колонии за сожженное оборудование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 30, 281 («Подготовка к диверсии») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2024 года искавший работу мужчина в одном из мессенджеров получил предложение о работе. Он должен был поджечь металлические шкафы с оборудованием, установленные вдоль железной дороги, которые обеспечивают безопасное движение поездов.

15 марта он облил релейный шкаф жидкостью для розжига, но не поджог испугавшись прохожих. Спустя несколько дней он повторил попытку и уничтожил оборудование. Свои действия злоумышленник снимал на видео, а затем отправил куратору. За это задание ему заплатили 33 тысячи рублей. Второй шкаф он поджог 27 июня того же года и получил 35 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ установили местоположение подсудимого и задержали его. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок.