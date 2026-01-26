Назван размер штрафа за просроченные автомобильные права

Воропаев: Управление авто с просроченными правами грозит штрафом до 15 тыс.

Автомобилистов в России могут оштрафовать на крупную сумму за управление машиной после окончания срока действия водительского удостоверения. Об этом aif.ru рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Согласно действующим правилам, водительское удостоверение выдается на 10 лет. По истечении этого срока документ требуется заменить. В 2022 году для удобства водителей было введено правило автоматического продления прав. Однако с 1 января 2026 года эта норма была отменена.

Если водитель не заменит удостоверение вовремя, ему будет грозить денежное взыскание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Основанием для штрафа послужит управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права. «Именно действующее водительское удостоверение подтверждает наличие права на управление транспортным средством», — подчеркнул юрист.

Кроме того, водителя отстранят от управления, а его автомобиль будет перемещен на специализированную стоянку. Все сопутствующие расходы, включая оплату эвакуатора и хранения транспортного средства, лягут на владельца, подытожил Воропаев.

