Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:57, 26 января 2026Авто

Назван размер штрафа за просроченные автомобильные права

Воропаев: Управление авто с просроченными правами грозит штрафом до 15 тыс.
Марина Аверкина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Автомобилистов в России могут оштрафовать на крупную сумму за управление машиной после окончания срока действия водительского удостоверения. Об этом aif.ru рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Согласно действующим правилам, водительское удостоверение выдается на 10 лет. По истечении этого срока документ требуется заменить. В 2022 году для удобства водителей было введено правило автоматического продления прав. Однако с 1 января 2026 года эта норма была отменена.

Если водитель не заменит удостоверение вовремя, ему будет грозить денежное взыскание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Основанием для штрафа послужит управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права. «Именно действующее водительское удостоверение подтверждает наличие права на управление транспортным средством», — подчеркнул юрист.

Кроме того, водителя отстранят от управления, а его автомобиль будет перемещен на специализированную стоянку. Все сопутствующие расходы, включая оплату эвакуатора и хранения транспортного средства, лягут на владельца, подытожил Воропаев.

Ранее эксперты перечислили пять признаков неисправности системы обогрева салона машины.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok