16:14, 26 января 2026Россия

Невероятное везение российских военных в бою попало на видео

Российский военный снял на видео чудесное спасение при попадании дрона ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в машину российских бойцов и не взорвался. Чудесное спасение при попадании беспилотника в технику сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал «Белорусский силовик».

Судя по выложенным кадрам, беспилотник продолжительное время преследовал военных, и те пытались от него отстреливаться. Попасть из автомата в дрон у военных не получилось, и беспилотник с боеприпасом залетел прямо в кузов автомобиля. Однако снаряд ВСУ не разорвался, и солдаты успешно покинули машину.

Как рассказали авторы канала, военным в бою сопутствовало невероятное везение. Кадры были сняты, предположительно, на покровском направлении спецоперации.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских войск технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker.

