Россия
13:59, 26 января 2026Россия

Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации БТР Stryker с дурной славой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск в зоне спецоперации технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker. Это следует из отчета Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, БТР, который ВСУ пытались применить против Вооруженных сил России, был уничтожен — поражение технике нанесли бойцы группировки войск «Центр». Кроме этой техники российским военным удалось уничтожить и двенадцать боевых бронированных машин, модель которых не уточняется.

Бронетранспортер Stryker активно применялся армией США во время вторжения в Ирак и подвергся критике военных. Техника оказалась неподходящей для выполнения боевых задач и пользуется дурной славой, так как не выдерживает попадания не только противотанковых снарядов, но и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала Россию умными бомбами.

