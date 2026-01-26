Российские войска уничтожили в зоне спецоперации БТР Stryker с дурной славой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск в зоне спецоперации технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker. Это следует из отчета Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, БТР, который ВСУ пытались применить против Вооруженных сил России, был уничтожен — поражение технике нанесли бойцы группировки войск «Центр». Кроме этой техники российским военным удалось уничтожить и двенадцать боевых бронированных машин, модель которых не уточняется.

Бронетранспортер Stryker активно применялся армией США во время вторжения в Ирак и подвергся критике военных. Техника оказалась неподходящей для выполнения боевых задач и пользуется дурной славой, так как не выдерживает попадания не только противотанковых снарядов, но и стрелкового оружия.

