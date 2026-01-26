Реклама

Украина атаковала Россию умными бомбами

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию умными бомбами. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Силами противовоздушной обороны были перехвачены две управляемые авиабомбы, отметили в министерстве. Именно такие бомбы называют умными, поскольку они отличаются от свободно падающих разновидностей этого вида оружия высокой точностью и большим радиусом боевого применения.

Подобные бомбы есть и на вооружении Российской армии. Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) в ходе СВО стали широко использовать для вскрытия украинской обороны и уничтожения опорных пунктов ВСУ.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 23 января Минобороны отчиталось о занятии населенного пункта Симиновка Харьковской области. Контроль над селом установили бойцы группировки войск «Север».

