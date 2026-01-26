В России высказались об истинной натуре Зеленского после оговорки на русском языке

Оговорка украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции простительна, поскольку его основной язык — русский, но выглядит это комично, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Ранее Зеленский во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким сорвался на русский язык. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».
Это нормальное явление, когда человек разговаривает на нескольких языках и когда его основной язык — другой. Когда ты говоришь на английском, на других языках, все равно голова и мозг работает на основании того первого языка, который ты знаешь, и чем больше языков ты знаешь, тем чаще происходит путаница
Парламентарий напомнил, что основной язык, на котором Зеленский всегда разговаривал, был русский.
«Поэтому это для человека простительно. Как это выглядит? В определенной степени комично. Человек, который пытается все переделывать, а не получается, проскакивает его истинная натура. Как бы ни пытались забыть русский язык, как говорят, очень многие политики, которые говорят по-украински, приходя домой, говорят по-русски», — заключил собеседник «Ленты.ру».
До этого оговорку украинского лидера объяснил политтехнолог Сергей Маркелов. По его мнению, она связана с тем, что родным языком политика является русский. Эксперт напомнил, что Зеленский родился в восточной части Украины, где русский язык считается родным для местных жителей и сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.