Россия
16:17, 26 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об истинной натуре Зеленского после оговорки на русском языке

Депутат Чепа назвал оговорку Зеленского на русском языке комичной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оговорка украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции простительна, поскольку его основной язык — русский, но выглядит это комично, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский во время пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким сорвался на русский язык. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

Это нормальное явление, когда человек разговаривает на нескольких языках и когда его основной язык — другой. Когда ты говоришь на английском, на других языках, все равно голова и мозг работает на основании того первого языка, который ты знаешь, и чем больше языков ты знаешь, тем чаще происходит путаница

Алексей Чепадепутат Госдумы

Парламентарий напомнил, что основной язык, на котором Зеленский всегда разговаривал, был русский.

«Поэтому это для человека простительно. Как это выглядит? В определенной степени комично. Человек, который пытается все переделывать, а не получается, проскакивает его истинная натура. Как бы ни пытались забыть русский язык, как говорят, очень многие политики, которые говорят по-украински, приходя домой, говорят по-русски», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого оговорку украинского лидера объяснил политтехнолог Сергей Маркелов. По его мнению, она связана с тем, что родным языком политика является русский. Эксперт напомнил, что Зеленский родился в восточной части Украины, где русский язык считается родным для местных жителей и сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.

