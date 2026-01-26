Жители российского города массово пожаловались на холод в домах

В Омске из-за слабого отопления в домах похолодало до плюс 5 градусов

Жители Омска массово жалуются, что замерзают в квартирах. О ситуации в городе пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В частности, в микрорайоне Серебряный берег, где батареи перестали греть с начала января, температура в квартирах не поднимается выше 18 градусов. В подъезде столбики термометров не показывают больше плюс пяти градусов. Горожане опасаются, что вскоре в доме перестанут работать лифты. В управляющей компании слабое отопление оправдывают проблемами на ТЭЦ — по словам коммунальщиков, местная котельная не справляется с давлением. В администрации города многочисленные жалобы оставляют без ответа.

Неполадки с отоплением наблюдаются и в других районах Омска. Так, на Госпитальной улице в квартирах стоит холод еще с середины декабря, пока в городе столбики термометров достигают минус 20 градусов. По всему городу фиксируют прорывы труб. На улице Орджоникидзе трубы отопления текут уже две недели, а в домах не работают батареи.

Ранее в 30-градусный мороз без тепла остались жители подмосковного Жуковского. Коммунальный коллапс затронул около 100 домов и начался из-за аварии на теплотрассе.