Парам указали на критическую ошибку при выяснении отношений

Психотерапевт Бари: Привычка сразу высказывать претензии может вызвать конфликт

Семейный психолог Криста Норрис, психотерапевт Саня Бари и эксперт по отношениям Мелисса Тракт указали на критическую ошибку при выяснении отношений. Их мнение приводит New York Post.

Специалисты сочли сомнительным правило высказывать любые претензии в течение 24 часов после их возникновения или никогда о них не вспоминать. Барри отметила, что слишком поспешное навязывание разговора может быстро привести к негативным последствиям. Она уточнила, что стремление выяснить отношения в неподходящее время, например ночью, скорее всего, вызовет защитную реакцию и приведет к конфликту.

Норрис добавила, что начинать трудный разговор нужно эмоционально подготовленным. Такая подготовка, по ее словам, может не вписаться в заданные 24 часа. Вместе с тем психолог подчеркнула, что привычка сразу выяснять отношения пойдет на пользу эмоционально закрытым парам, которые привыкли замалчивать проблемы.

Тракт считает, что наиболее здоровая форма применения правила о 24 часах происходит, когда человек не встраивается в конкретные временные рамки. «В течение суток можно сказать себе или партнеру, что поступок или обстоятельство вас не устраивает, но вы не готовы его обсудить. Этот сценарий хорошо дополнить намерением вернуться к разговору позже», — заключила эксперт.

