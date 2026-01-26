Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 26 января 2026Забота о себе

Парам указали на критическую ошибку при выяснении отношений

Психотерапевт Бари: Привычка сразу высказывать претензии может вызвать конфликт
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Семейный психолог Криста Норрис, психотерапевт Саня Бари и эксперт по отношениям Мелисса Тракт указали на критическую ошибку при выяснении отношений. Их мнение приводит New York Post.

Специалисты сочли сомнительным правило высказывать любые претензии в течение 24 часов после их возникновения или никогда о них не вспоминать. Барри отметила, что слишком поспешное навязывание разговора может быстро привести к негативным последствиям. Она уточнила, что стремление выяснить отношения в неподходящее время, например ночью, скорее всего, вызовет защитную реакцию и приведет к конфликту.

Норрис добавила, что начинать трудный разговор нужно эмоционально подготовленным. Такая подготовка, по ее словам, может не вписаться в заданные 24 часа. Вместе с тем психолог подчеркнула, что привычка сразу выяснять отношения пойдет на пользу эмоционально закрытым парам, которые привыкли замалчивать проблемы.

Материалы по теме:
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Тракт считает, что наиболее здоровая форма применения правила о 24 часах происходит, когда человек не встраивается в конкретные временные рамки. «В течение суток можно сказать себе или партнеру, что поступок или обстоятельство вас не устраивает, но вы не готовы его обсудить. Этот сценарий хорошо дополнить намерением вернуться к разговору позже», — заключила эксперт.

Ранее пользователи форума Reddit обсуждали зря романтизируемые вещи в отношениях. Большинство мужчин и женщин сошлись во мнении, что пары переоценивают значимость дорогих свадеб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok