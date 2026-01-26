Пассажир поезда затолкал попутчицу в туалет, изнасиловал и начал домогаться подростка

The Sun: Пассажир изнасиловал попутчицу в туалете поезда из Шеффилда в Челмсфорд

Пассажир поезда изнасиловал попутчицу в туалете, затем начал домогаться подростка, показывая свои гениталии. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в ноябре 2024 года в транспортном составе, следовавшем из Шеффилда в Челмсфорд, Великобритания, однако судебное решение по делу огласили только сейчас. Во время поездки 27-летний Дэниэл Одубанджо затолкал 21-летнюю девушку в туалет, запер дверь и совершил акт сексуального насилия над ней. Жертве удалось вырваться, но мужчина вновь затащил ее в кабинку. Когда пассажирка соврала, что ей 14 лет, насильник отпустил ее.

Потерпевшая сошла на станции и рассказала о случившемся полиции. При этом Одубанджо подошел к 17-летней девушке, вошедшей в поезд, и обнажился перед ней. Когда он снова отошел в уборную, несовершеннолетняя пассажирка пожаловалась на него попутчикам. Однако мужчина вскоре сел рядом с ней и начал ее домогаться. Другой мужчина оттащил Одубанджо от девочки. Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого на станции Хэтфилд-Певерел. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Ранее ехавший в поезде мужчина подвергся сексуальному нападению со стороны женщины. Инцидент произошел в переполненном составе, следовавшем между Шеффилдом и Уэрксопом.