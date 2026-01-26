Поставки новых «Бургэдов» в зону СВО начнутся в 2026 году

Поставки новых FPV-дронов «Бургэд» в зону СВО начнутся в 2026 году

Поставки новых FPV-дронов «Бургэд» в зону специальной военной операции (СВО) начнутся в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Сейчас новая модель на пятнадцатой раме с повышенной грузоподъемностью, повышенными эксплуатационными характеристиками прошла успешные испытания», — сказал глава региона Алексей Цыденов.

В декабре минувшего года министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев рассказал, что предприятия Бурятии наращивают выпуск многофункциональных FPV-дронов «Бургэд».

В сентябре ударные и разведывательные дроны линейки «Бургэд», которые производят на Дальнем Востоке, представили в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.