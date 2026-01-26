Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 26 января 2026Наука и техника

Поставки новых «Бургэдов» в зону СВО начнутся в 2026 году

Поставки новых FPV-дронов «Бургэд» в зону СВО начнутся в 2026 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поставки новых FPV-дронов «Бургэд» в зону специальной военной операции (СВО) начнутся в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Сейчас новая модель на пятнадцатой раме с повышенной грузоподъемностью, повышенными эксплуатационными характеристиками прошла успешные испытания», — сказал глава региона Алексей Цыденов.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В декабре минувшего года министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев рассказал, что предприятия Бурятии наращивают выпуск многофункциональных FPV-дронов «Бургэд».

В сентябре ударные и разведывательные дроны линейки «Бургэд», которые производят на Дальнем Востоке, представили в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В российском приюте десятки кошек сварились заживо

    Спрогнозирован рост числа жалоб россиян с требованием вернуть деньги

    Названы основные признаки скорой поломки печки в автомобиле

    Стало известно о готовности Серхио Рамоса купить «Севилью» за 450 миллионов евро

    Лось показал жителям Подмосковья язык и попал на видео

    Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков

    Женщина раскрыла секреты долгих отношений с мужем старше ее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok