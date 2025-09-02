Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:46, 2 сентября 2025Наука и техника

Во Владивостоке представили ударный БУРГЭД

Ударный дрон БУРГЭД представили в преддверии ВЭФ во Владивостоке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Юлия Бочкарева /  Полина Болдырева /  ТАСС

Ударные и разведывательные дроны линейки БУРГЭД, которые производят на Дальнем Востоке, представили в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработки территории опережающего развития "Патриотическая" были представлены в уличной части экспозиции республики Бурятия на "Улице Дальнего Востока", которая официально откроется 3 сентября. Среди экспонатов — тактические дроны БУРГЭД-10 и БУРГЭД-13», — говорится в сообщении.

Аппараты, построенные с использованием отечественных комплектующих, предназначены для разведки, доставки грузов, минирования и поражения целей.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Также на выставке продемонстрировали универсальный разведывательный квадрокоптер. Беспилотник для мониторинга, охраны и спасательных операций оснащен тепловизором.

В июле стало известно, что московские разработчики представили тяжелый дрон «Горгона». Гексакоптер-минер способен нести до 10 килограммов нагрузки, а дальность полета составляет 10 километров. Аппарат может сбрасывать противотанковые мины ТМ-62.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

    Лукашенко заявил о незаменимости России

    Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

    Побег двух арестантов из российского СИЗО попал на видео

    Россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска

    Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

    В России шуткой отреагировали на слова Вучича об отношении Белграда к Москве

    Появилось совместное фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

    Россия захотела запустить прямые рейсы еще в одну страну Азии

    Популярный актер кардинально сменил имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости