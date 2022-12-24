Реклама

Наука и техника
00:34, 22 декабря 2025Наука и техника

В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

Гармаев: В Бурятии нарастят выпуск многофункциональных беспилотников «Бургэд»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Предприятия Бурятии наращивают выпуск многофункциональных FPV-дронов «Бургэд». Об этом сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев, передает ТАСС.

«В Бурятии продолжают наращивать выпуск FPV-дронов "Бургэд". Он применяется для разведки, минирования и поражения вражеских объектов, доставки необходимых средств для нужд военнослужащих», — сообщил министр.

По его словам, беспилотники регулярно дорабатывают с учетом пожеланий бойцов. Кроме того, производитель выпускает наземные станции управления.

Ранее в декабре стало известно, что Вооруженные силы России в зоне СВО начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 с тепловизором и цифровой системой связи. Аппарат на основе винтомоторной группы 10-дюймового FPV-дрона способен нести до трех килограммов полезной нагрузки.

