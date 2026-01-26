Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:32, 26 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое слово

Радиостанция УВБ-76 передала слово «трейдер»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «трейдер». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая передача так называемой радиостанции Судного дня была зарегистрирована в 15:48 по московскому времени. В других шифровках слово «трейдер» не встречалось.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», до этого не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Появилось видео отражения массированной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

    Притворявшегося российским полицейским ради афер рецидивиста раскрыла потеря смартфона

    Страна БРИКС приготовилась к самому масштабному открытию рынка

    Эффект от полного запрета импорта российского газа в Европу оценили

    Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

    Австрия заявила о потере ЕС роли в украинском урегулировании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok