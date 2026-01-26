«Радиостанция Судного дня» передала новое слово

Радиостанция УВБ-76 передала слово «трейдер»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «трейдер». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Новая передача так называемой радиостанции Судного дня была зарегистрирована в 15:48 по московскому времени. В других шифровках слово «трейдер» не встречалось.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», до этого не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.