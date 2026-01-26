Реклама

Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

FT: Зеленский согласился на переговоры с РФ в Абу-Даби, чтобы не злить Трампа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился отправить делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы не злить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Готовность Зеленского вести переговоры с Россией обусловлена отчасти нежеланием разозлить Трампа», — говорится в статье.

Кроме того, еще одной причиной считается усталость украинцев от боевых действий.

Ранее Зеленский объявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США состоится на этой неделе (26 января — 1 февраля). Он отметил, что в ходе трехсторонних переговоров, состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби, обсуждались вопросы, необходимые для завершения конфликта.

