Раскрыта судьба обманывающего россиян с квартирами известного черного риелтора

В Петербурге черному риелтору Святецкому дали 12 лет за обман россиян с жильем

В Санкт-Петербурге известный черный риелтор Богдан Святецкий получил 12 лет лишения свободы и четыре миллиона рублей штрафа за обман россиян с квартирами. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

На скамье подсудимых вместе с ним оказались его четыре коллеги — Константин Фирсов, Илья Рубцов, Игорь Швайкин и Ирина Зяблова. Все пятеро признаны виновными по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо срока Святецкий получил штраф в размере четырех миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших более 22 миллионов рублей. Фигуранты Фирсов и Рубцов осуждены на шесть лет лишения свободы и получили один миллион рублей штрафа. В пользу обманутого пенсионера суд взыскал с них 19 миллионов рублей. Остальные двое подсудимых — Швайкин и Зяблова — к 5,5 года лишения свободы каждый и штраф в размере 700 тысяч рублей. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, Святецкий занимался темным бизнесом с 2015 года. Тогда он предлагал выдачу займов под залог недвижимости заемщика, но обещанных займов обратившиеся к нему не получали. Он обманом получал их подписи, что деньги были получены в полном объеме.

За все время он обманом завладел правом на квартиры восьмерых граждан на общую стоимость более 16 миллионов рублей. По данным правоохранителей, зимой 2022 года Рубцов и Фирсов убедили 77-летнего петербуржца продать квартиру и отдать им вырученные деньги. Так они обманули его на 19 миллионов рублей. По аналогичной схеме все пятеро фигурантов обманули еще одну женщину и получили 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер воспользовался мошеннической «схемой Долиной», признался в этом, но все равно смог отсудить квартиру у покупателя.