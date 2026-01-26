«Роскосмос» рассказал о новой технологии

«Роскосмос» внедрил бесконтактное измерение частей космических аппаратов

Компания «Решетнев» в сотрудничестве с Сибирским государственным университетом науки и технологий внедрила новую технологию — бесконтактное измерение частей космических аппаратов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Новая технология позволяет проводить измерения с точностью до десятков микрон. Для этого используются лазерный радар и специальная программно-аппаратная фотограмметрическая система, позволяющая создавать трехмерную модель измеряемого объекта.

«Такую систему используют для обработки данных дистанционного зондирования Земли», — говорится в публикации.

Ранее госкорпорация сообщила, что инженерно-квалификационная модель спутника связи «Экспресс-АМУ» находится на этапе механических испытаний.

В сентябре «Роскосмос» рассказал о разработке «Решетнева» — первой российской унифицированной платформе для серийного выпуска малых спутников.