Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:04, 26 января 2026Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о новой технологии

«Роскосмос» внедрил бесконтактное измерение частей космических аппаратов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Компания «Решетнев» в сотрудничестве с Сибирским государственным университетом науки и технологий внедрила новую технологию — бесконтактное измерение частей космических аппаратов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Новая технология позволяет проводить измерения с точностью до десятков микрон. Для этого используются лазерный радар и специальная программно-аппаратная фотограмметрическая система, позволяющая создавать трехмерную модель измеряемого объекта.

«Такую систему используют для обработки данных дистанционного зондирования Земли», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что инженерно-квалификационная модель спутника связи «Экспресс-АМУ» находится на этапе механических испытаний.

В сентябре «Роскосмос» рассказал о разработке «Решетнева» — первой российской унифицированной платформе для серийного выпуска малых спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok