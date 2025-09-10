Появилась российская «М-платформа» для серийного выпуска малых спутников

«Решетнев» разработал первую в РФ унифицированную платформу для выпуска малых КА

Появилась первая российская унифицированная платформа для серийного выпуска малых спутников. О разработке компании «Решетнев» в своем Telegram-канале сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующая установка получила название «М-платформа». По данным компании, с ее помощью можно производить космические аппараты (КА) для работы на низких и средних круговых околоземных орбитах. Модульная конструкция платформы позволяет размещать на ней аппаратуру массой от 15 до 45 килограммов.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что одна из российских компаний впервые создаст группировку более чем из 300 спутников.

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России уже запустили конвейерные линии по производству спутников.