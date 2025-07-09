Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:18, 9 июля 2025Наука и техника

Россия впервые создаст группировку из 300 спутников

Баканов: Российская компания впервые создаст группировку из 300 спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Одна из российских компаний впервые создаст группировку более чем из 300 спутников, заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Один из операторов разворачивает группировку более чем из 300 аппаратов. И в конце текущего года также будет первый серийный запуск», — сказал спикер.

Он добавил, что группировку с таким количеством аппаратов Россия еще не создавала.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России уже запустили конвейерные линии по производству спутников.

В октябре гендиректор компании «Решетнев» Евгений Нестеров на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024 представил презентацию, согласно которой Россия к 2030 году запустит на околоземную орбиту 162 спутника производства возглавляемого им предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Арестованный блогер Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов

    «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

    У блогеров стали чаще покупать рекламу

    Ранее неизвестные науке рисунки нашли в пещере в России

    Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

    Бывшего вице-премьера Украины внесли в перечень экстремистов

    У берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками

    Вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера описал бой фразой «противник выдохся»

    Вологодский суд постановил убрать памятник Сталину. В регионе стоят уже три монумента советскому вождю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости