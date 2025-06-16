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09:39, 16 июня 2025Наука и техника

В России запустили конвейерные линии по производству спутников

Вице-премьер Мантуров: Уже запущены конвейерные линии по производству спутников
Иван Потапов
Иван Потапов
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В России уже запустили конвейерные линии по производству спутников, заявил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть уже примеры того, как именно конвейерным способом будут производиться спутники, в частности до ста килограммов», — сказал чиновник.

По его словам, компания «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») уже запустила линии по производству спутников, а над конвейерным способ производства космических аппаратов работают частные компании, что необходимо для снижения себестоимости спутников и стоимости услуг для потребителей.

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Ранее Мантуров сообщил, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию.

Также в июне первый вице-премьер заявил, что РФ запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.

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