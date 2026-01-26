Россиянам подсказали способ защитить себя от падений на льду

Врач Фомин: Правильная техника ходьбы поможет защититься от падений в гололедицу

Тренировка баланса и правильной техники ходьбы помогут пережить зиму без травм, считает травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт телеканала «Доктор» Михаил Фомин. Способ защитить себя от падений на льду в период гололедицы он подсказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, чтобы снизить риск травм, важно заранее тренировать баланс и устойчивость. Для этого подойдут простые упражнения: стойка на одной ноге, перекаты с пятки на носок, гимнастика для стоп и умеренная физическая нагрузка, помогающая подготовить мышцы и связки к скользкой поверхности.

Кроме того, как отметил Фомин, защититься от падений зимой поможет правильная техника ходьбы. Он рекомендовал передвигаться мелкими шагами, слегка наклоняясь вперед и немного сгибая колени, не спешить и держать руки свободными, чтобы сохранять равновесие. Врач также обратил внимание на повышенную опасность лестниц в зимний период. По его словам, на обледеневших ступенях следует держаться за перила полным хватом и двигаться приставным шагом, а при сильной наледи — спускаться боком, лицом к перилам, ставя стопу на всю поверхность ступени.

Чтобы снизить риск травм в случае падения, травматолог рекомендовал не выставлять руки вперед, стараться группироваться, защищать голову и не спешить подниматься на ноги. По его словам, сначала нужно оценить свое состояние и при появлении боли или головокружения обратиться за медицинской помощью.

Ранее трихолог Елена Завьялова предупредила, что отказ от ношения шапки зимой грозит потерей волос. По ее словам, при минусовой температуре уменьшается питание волосяных фолликулов, вследствие чего замедляется рост и усиливается выпадение волос.