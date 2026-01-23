Реклама

07:54, 23 января 2026Забота о себе

Трихолог предупредила о последствиях отказа от ношения шапки

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Отказ от ношения шапки в морозную погоду грозит потерей волос. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Завьялова в беседе с ТАСС.

«Ответ однозначный: зимой шапку нужно носить всем. При минусовой температуре происходит спазм сосудов кожи головы, уменьшается питание волосяных фолликулов, вследствие чего замедляется рост и усиливается выпадение волос», — объяснила Завьялова.

Ранее иммунолог Джон Трегонинг рассказал, что шапка не защищает от переохлаждения больше, чем другие элементы верхней одежды. Хотя значение шапки часто переоценивают, тем не менее Трегонинг призвал носить ее в холодную погоду, так как из-за отсутствия жировой ткани голова все же мерзнет немного быстрее.

