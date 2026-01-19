Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 20 января 2026Забота о себе

Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

Иммунолог Трегонинг: Важность ношения шапки зимой часто переоценивают
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Шапка не защищает от переохлаждения больше, чем другие элементы верхней одежды, заявил профессор иммунологии вакцин в Имперском колледже Лондона Джон Трегонинг. Важность ношения этого аксессуара зимой он оценил в беседе с The Guardian.

Трегонинг полагает, что ошибочная теория возникла из-за старой инструкции американских военных, гласившей, что из-за отсутствия шапки организм теряет 40-45 процентов тепла. «На самом деле, в голове нет ничего особенного. Любой открытый участок тела увеличивает теплопотерю. Но, если вы отправитесь в Арктику в купальном костюме, больше тепла вы потеряете через ноги, а не через голову, так как площадь их поверхности больше, чем у головы», — объяснил иммунолог.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Одежда, разминка и крем.Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
25 января 2023

Хотя значение шапки часто переоценивают, тем не менее Трегонинг призвал носить ее в холодную погоду, так как из-за отсутствия жировой ткани голова все же мерзнет немного быстрее.

Ранее терапевт Джонатан Вебстер назвал оптимальную для пожилых суточную дозу воды. По его словам, людям старше 60 лет нужно стремиться выпивать от полутора до двух литров воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok