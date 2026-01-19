Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

Терапевт Вебстер: Мужчина и женщинам после 60 лет нужно пить до двух литров воды

Недостаточное ежедневное потребление воды может привести к обезвоживанию организма и серьезно сказаться на здоровье и самочувствии, предупредил терапевт Джонатан Вебстер. Необходимый пожилым людям объем воды в день он назвал в беседе с Metro.

Обезвоживание, уточнил врач, грозит головными болями, спутанностью сознания, усталостью, запорами, потерей концентрации внимания и развитием инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Если в разных возрастных группах потребление воды мужчинами и женщинами слегка варьируется, продолжил он, то после 60 лет нужно стремиться к потреблению от полутора до двух литров в день независимо от пола.

Вебстер объяснил, что с возрастом чувство жажды у человека снижается, что увеличивает вероятность обезвоживания. По его словам, необходимо поддерживать высокий уровень гидратации в организме ради нормального функционирования суставов и пищеварительной системы. «Главное — осознанное стремление регулярно пить», — заключил терапевт.

