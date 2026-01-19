Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:43, 19 января 2026Забота о себе

Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

Терапевт Вебстер: Мужчина и женщинам после 60 лет нужно пить до двух литров воды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yankovsky88 / Shutterstock / Fotodom

Недостаточное ежедневное потребление воды может привести к обезвоживанию организма и серьезно сказаться на здоровье и самочувствии, предупредил терапевт Джонатан Вебстер. Необходимый пожилым людям объем воды в день он назвал в беседе с Metro.

Обезвоживание, уточнил врач, грозит головными болями, спутанностью сознания, усталостью, запорами, потерей концентрации внимания и развитием инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Если в разных возрастных группах потребление воды мужчинами и женщинами слегка варьируется, продолжил он, то после 60 лет нужно стремиться к потреблению от полутора до двух литров в день независимо от пола.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Вебстер объяснил, что с возрастом чувство жажды у человека снижается, что увеличивает вероятность обезвоживания. По его словам, необходимо поддерживать высокий уровень гидратации в организме ради нормального функционирования суставов и пищеварительной системы. «Главное — осознанное стремление регулярно пить», — заключил терапевт.

Ранее психолог Веруска Васконселос рассказала, как укрепить психическое здоровье. Для этого она посоветовала не игнорировать свои чувства и эмоции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

    Причастные к расправе над пленными российскими военными предстанут перед судом

    Оценены шансы сборной Украины выиграть чемпионат Европы по мини-футболу

    Российский пилот оценил решение вернуть в строй старые самолеты

    Москвичам пообещали потепление в январе

    Чехия передумала отправлять самолеты Украине

    Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok