Россиянин захотел купить прощение сбитого им полицейского

В Вологде россиянин сбил полицейского и предложил ему взятку

В Вологде 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки и применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2025 года сотрудники ДПС остановили находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя на улице Гончарной. Опасаясь административного разбирательства, водитель тронулся и протащил державшегося за ручку машины полицейского по земле несколько метров. В дальнейшем он попытался купить прощение сбитого им сотрудника взяткой в 100 тысяч рублей.

Патрульные сообщили обо всем в дежурную часть полиции. В итоге нарушителя задержали.

