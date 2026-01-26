Реклама

Силовые структуры
13:56, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин захотел купить прощение сбитого им полицейского

В Вологде россиянин сбил полицейского и предложил ему взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Вологде 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки и применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2025 года сотрудники ДПС остановили находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя на улице Гончарной. Опасаясь административного разбирательства, водитель тронулся и протащил державшегося за ручку машины полицейского по земле несколько метров. В дальнейшем он попытался купить прощение сбитого им сотрудника взяткой в 100 тысяч рублей.

Патрульные сообщили обо всем в дежурную часть полиции. В итоге нарушителя задержали.

Ранее в Уфе бывшему полицейскому дали семь лет колонии общего режима по делу о хищении криптовалюты у задержанных.

