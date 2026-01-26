Реклама

12:29, 26 января 2026Россия

Россиянин разделся в автобусе догола и выбежал на улицу в минус 25 градусов

Е1.ru: Мужчина разделся догола в междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов
Майя Назарова

Кадр: Есения Адамович / Е1.РУ Екатеринбург Онлайн

Мужчина разделся догола в междугороднем автобусе Екатеринбург — Серов и устроил дебош. Он выбежал на улицу в минус 25 градусов. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Очевидица отметила, что сначала россиянин вел себя спокойно. Внезапно мужчина объявил, что ему жарко. Он начал избавляться от вещей прямо при других пассажирах.

«Он орал, что хочет курить, начал долбить ногой переднее стекло. Меня так не трясло уже очень давно, это был страх за свою жизнь», — поделилась пассажирка.

Горожанка пояснила, что на одной из остановок неадекватный пассажир выскочил на улицу. Обнаженного забрали сотрудники полиции.

Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга прошлась голой по улице и напугала подростков.

