12:07, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин доказал огнем свою преданность террористам

Житель Великого Новгорода совершил диверсию ради вступления в украинский легион
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жителю Великого Новгорода дали 18 лет колонии за совершение преступления террористической и экстремистской направленности. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный осознал, что разделяет идеологию украинского легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и вышел на кураторов, желая вступить в его ряды. Представители легиона потребовали доказать преданность делом. Тогда мужчина сделал публичные призывы к поддержке террористов, подтвердил слова огнем, когда пошел на диверсию и сжег релейный шкаф.

Его действия создали угрозу безопасности движения. После задержания он стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему инкриминировали участие в незаконном вооруженном формировании, деятельности террористической организации, публичных призывах к террористической деятельности, террористическом акте, публичных призывах к воспрепятствованию деятельности органов власти, а также государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае россиянину Артему Константинову, пытавшемуся вступить в ряды террористов, дали 17 лет колонии.

