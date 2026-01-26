Реклама

12:29, 26 января 2026Силовые структуры

Россиянин стал объектом стрельбы из-за уборки снега

Житель Кузнецка выстрелил из винтовки в соседа, убирающего снег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Кузнецка (Пензенская область) выстрелил в соседа из пневматической винтовки, пока тот убирал снег с дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что пытался убрать снежные булыжники с проезда в жилом секторе, когда в него кто-то стрелял. Злоумышленника установили быстро — им оказался 43-летний сосед. Его задержали. Во время допроса мужчина пояснил, что оппонент якобы кидал снежные булыжники с дороги на его участок. Это ему не понравилось — он взял винтовку и выстрелил в плечо соседу прямо из дома.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в Москве полиция задержала 30‑летнего мужчину, который перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в выезжающий Mercedes.

